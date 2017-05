A Piazza di Siena va in scena il Premio Eleganza Longines

Charme e portamento. In sella a maestosi e fieri cavalli ci sono loro cavalieri e amazzoni passati sotto la lente d'ingrandimento non solo per le loro prestazioni sportive ma anche per il fascino. In occasione dell'85° CSIO Roma Piazza di Siena, Longines – in qualità di Partner, Cronometrista e Orologio Ufficiale – è stato protagonista del Premio Longines per l’eleganza. L’amazzone svedese Jonna Ekberg e il Cavaliere italiano Alberto Zorzi sono stati premiati da Francesca Ginocchio, Brand manager Longines Italia, con due preziosi segnatempo Longines per lo stile e raffinatezza dimostrati in campo. Jonna Ekberg è anche la fidanzata del cavaliere leccese Lorenzo De Luca, vincitore della Coppa delle Nazioni 2017