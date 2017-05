A Piazza di Siena gran finale con gli ultra-vip

Purosangue in campo, sangue blu a bordo dell'ovale di Piazza di Siena. In occasione del "Premio LORO PIANA Città di Roma", la competizione più importante all'interno del Concorso Ippico Nazionale di Piazza di Siena, tante le nobildonne che hanno impreziosito il prestigioso parterre di Villa Borghese. Dalla marchesa Marisela Federici, elegantissima in total black, a Cintia Campello avvistata con il marito Leopoldo di Torlonia. Look decisamente più aggressivo per l'ereditiera Elettra Lamborghini: tubino color carne e gli immancabili 42 diamanti ad illuminare le forme della bella showgirl. Tra gli ospiti in tribuna, i rappresentanza del sindaco di Roma Virginia Raggi, anche l'assessore capitolino allo Sport Daniele Frongia