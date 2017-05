Si è aperta oggi a latere del Concorso Ippico Piazza di Siena l'iniziativa del San Raffaele in collaborazione con "Villa Buon Respiro". Quest'anno lo storico Carosello di Villa Buon Respiro cavalcherà il terreno dell'integrazione e opportunità grazie alla partecipazione dei ragazzi disabili seguiti dalla struttura viterbese del San Raffaele, technical sponsor del Concorso Ippico Piazza di Siena in corso a Villa Borghese.

Diversi gli appuntamenti con i giovani e speciali "atleti" del Centro di Riabilitazione Equestre, fiore all'occhiello della riabilitazione mediante ippoterapia e onoterapia che si svolgeranno braccio a braccio con il gotha dell'equitazione mondiale. Una tre giorni ricca di eventi che si è aperta stamattina alle 9 presso il Tempietto di Diana, alle spalle della Casina Raffaello, con il progetto "Cavalcando la solidarietà", percorso ludico-didattico dedicato ai più giovani e volto alla valorizzazione di valori come l'integrazione, il rispetto dell’altro e dell’ambiente, al termine del quale tutti i bambini interessati potranno effettuare il "Battesimo della sella".

A chiudere in bellezza l'evento sportivo sarà l'irrinunciabile spettacolo del Carosello di Villa Buon Respiro, esibizione dall'alto valore simbolico e sociale: domenica 28 maggio alle ore 18.45, immediatamente prima del Carosello del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, ragazzi disabili e normodotati uniti dalla stessa passione metteranno in scena l'incanto della parità nel suggestivo ovale di Villa Borghese. Tra campioni e giovani amazzoni, anche i ragazzi di Villa Buon Respiro, come ogni anno, con grazia e precisione, susciteranno i meritati e calorosi applausi dal folto parterre dell'ellisse di Piazza di Siena.