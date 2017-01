Riso caldo e patate lesse Così gli animali del Bioparco di Roma affrontano il freddo

Temperature artiche in tutta Italia e soprattutto al Centro-Sud dove continua a nevicare senza sosta. Anche Roma non è stata risparmiata dall'ondata di gelo (dalla neve per ora sì) che ha costretto lo staff del Bioparco a correre ai ripari. "Lo staff zoologico del Bioparco - spiega il presidente della Fondazione Bioparco, Federico Coccìa - si adopera per consentire agli animali più sensibili alle basse temperature di affrontare le giornate più rigide".

Ecco allora qualche accorgimento. Ai due oranghi Martina e Zoe (nelle foto) sono stati consegnati sacchetti di iuta contenenti riso caldo mescolato a uvetta e yogurt insieme a patate lesse calde. Mentre per i lemuri catta (nelle foto) i guardiani hanno preparato riso caldo condito con il miele. Non solo. Nell’area interna degli elefanti asiatici e nella "Casa delle giraffe" la presenza di pompe di calore permette di mantenere una temperatura costante di circa 15°. Gli ippopotami pigmei possono contare su una potente lampada riscaldante, mentre i tapiri hanno a disposizione, all’interno della stalla, una lettiera di truciolato e una piastra riscaldante.

"Particolare attenzione per gli animali del Rettilario - sottolinea Coccìa - dove ogni teca ha la temperatura regolata secondo le esigenze della specie. I ricoveri interni di tutti i primati sono riscaldati: il Villaggio degli Scimpanzé e l’area interna degli oranghi sono dotati di impianti di riscaldamento a pavimento. L’area delle scimmie più piccole del mondo è invece provvista di un moderno impianto di riscaldamento che si attiva quando la temperatura scende al di sotto di quella programmata (intorno ai 22°). Sono inoltre presenti piastre termiche in pietra che emanano calore punti di calore, così gli animali si possono avvicinare quando vogliono".