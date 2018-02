Lo show di Laura Pausini, dal palco al "live" sul red carpet

Tra le emozioni della finalissima del Festival di Sanremo c'è l'esibizione di Laura Pausini, che ha fatto di tutto per esserci dopo la rinuncia di martedì per colpa di una laringite. La star, in un lungo e brillante abito nero di Armani, scende le scale mano nella mano con Claudio Baglioni, si impossessa del palco e presenta in anteprima mondiale il suo nuovo singolo: "Non è detto".

Poi il siparietto con Fiorello, il duetto baglioniano su "Avrai", e il pubblico si alza in piedi per rendere omaggio alla star. Baglioni ne approfitta per dire "Grazie" al figlio Giovanni, a cui è dedicata la canzone. Ma il meglio dello show deve ancora arrivare: su "Come se non fosse stato mai amore", Laura - data anche in lizza per la conduzione del prossimo anno, mentre Baglioni pensa al bis - corre fuori dall’Ariston, sul red carpet, canta, passa il microfono al pubblico, chiude e urla: "Grazie Sanremo".