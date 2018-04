La Formula E tra presente e futuro

La Formula E è il primo campionato al mondo di corse automobilistiche per monoposto completamente elettriche, che gareggiano sulle strade di alcune tra le città più riconosciute al mondo - tra cui Hong Kong, Marrakech, Buenos Aires, Monaco, Parigi, Berlino, New York e Roma.

Il concept è stato lanciato dal presidente della FIA Jean Todt come strumento per dimostrare il potenziale dei veicoli elettrici e delle soluzioni energetiche alternative. Ispirato da questa intuizione, Alejandro Agag ha colto l'idea per creare la Formula E così come la conosciamo oggi.

Realizzare questo ambizioso progetto ha richiesto uno sforzo enorme, ma grazie a un consorzio di partner di livello mondiale nel settore degli sport automobilistici come Williams, McLaren, Michelin e Dallara e chiamando a sostegno del progetto marchi globali come ABB, Julius Baer, DHL, Qualcomm, Allianz, Enel e TAG Heuer, in meno di due anni la Formula E è passata da sogno a realtà.

La stagione inaugurale di Formula E ha preso il via nel settembre 2014 all’interno del parco olimpico di Pechino. La quarta edizione del Campionato ABB FIA Formula E vedrà la partecipazione di 10 squadre e 20 piloti, che gareggeranno in 10 città distribuite su cinque continenti per vincere il titolo di campione di Formula E. L’apertura della stagione si è svolta a Hong Kong tra il 2 ed il 3 dicembre, mentre la gara finale del campionato si correrà New York il 14 ed il 15 luglio.

La Formula E è una piattaforma competitiva su cui testare e sviluppare tecnologie elettriche e opera da catalizzatore nel campo delle soluzioni di mobilità sostenibile - contribuisce inoltre al perfezionamento del design e del funzionamento delle componenti dei veicoli elettrici e al miglioramento dell’esperienza di guida per i guidatori ordinari di tutto il mondo.

Anche per questo motivo numerosi costruttori hanno aderito al campionato, inclusi nomi del calibro di Audi, BMW, Renault-Nissan, Jaguar, DS, Mahindra, Porsche e Mercedes.

Il campionato rappresenta il futuro dell’industria automobilistica e serve come piattaforma per mostrare le ultime innovazioni tecnologiche dei veicoli elettrici. Le prossime stagioni vedranno un’ulteriore cambiamento del regolamento, che consentirà ai produttori di concentrarsi sullo sviluppo dei componenti del motore e della batteria, innovazioni che passeranno in seguito nei veicoli elettrici su strada di tutti i giorni.

Per la stagione inaugurale, tutte le squadre hanno utilizzato la stessa vettura e lo stesso powertrain. L'aerodinamica e il telaio sono rimasti in gran parte gli stessi, ma dalla seconda stagione la regolamentazione sul powertrain è stata allargata per consentire ai team di progettare e sviluppare motore, invertitore e trasmissione.

La Formula E sta diventando un mix emozionante di costruttori consolidati come Renault, DS, Audi, Mahindra e Jaguar, e nuove marche futuristiche come NIO, e i più importanti produttori di componentistica come Schaeffler e ZF. Inoltre, parteciperanno alla quinta edizione costruttori di grande fama come BMW e Nissan, mentre l’anno successivo parteciperanno anche Mercedes-Benz e Porsche.

Dalla stagione 2018/19, non ci sarà più bisogno di due auto per pilota e del cambio auto a metà della corsa. Le vetture di nuova generazione della quinta stagione incorporeranno una nuova tecnologia nella batteria e nel motore che consentirà a una singola auto di compiere la gara completa.