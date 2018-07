Asse Trump-Conte sui migranti. "L'Europa segua le scelte dell'Italia"

L'asse Trump-Conte si rafforza. Anche e soprattutto sul tema dell'immigrazione. Nel vertice Italia-Usa alla Casa Bianca le strategie dei due Paesi si sono avvicinate ulteriormente. «Sono molto d’accordo su quello che sta facendo sull’immigrazione, su quella legale e illegale. So che ha preso una posizione molto forte sui confini, una posizione che hanno preso pochi Paesi e francamente la mia opinione è che stia facendo la cosa giusta. Molti altri Paesi in Europa dovrebbero farlo». Lo ha detto Donald Trump nel corso dell’incontro con il premier italiano Giuseppe Conte. «Alcuni Paesi - ha poi sottolineato il presidente americano - hanno preso questa posizione un po' di tempo fa e stanno facendo molto meglio».

Il vertice è servito anche ad affrontare altri temi caldi presenti sul tavolo del governo Conte in Italia. «È un uomo che sta facendo un lavoro fantastico - ha proseguito Donald Trump in presenza del premier italiano Giuseppe Conte - Voglio veramente ringraziarla molto per essere qui. Siamo diventati amici durante gli incontri al G7 e nel corso di alcuni colloqui telefonici». Presenti nello Studio Ovale anche il Consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton, John Kelly, capo di gabinetto della Casa Bianca, e la portavoce Sarah Sanders.