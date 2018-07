Terremoto in Indonesia, almeno 10 morti e 40 feriti

È salito ad almeno 14 morti e 162 feriti in Indonesia il bilancio del potente terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l'isola di Lombok, nota destinazione turistica. Lo riferisce l'agenzia indonesiana per la gestione dei disastri, aggiungendo che fra i morti ci sono cinque bambini. Migliaia le case danneggiate. Dopo il sisma sono state registrate oltre 120 scosse di assestamento, la più forte delle quali di magnitudo 5.7, secondo quanto riferisce l'agenzia meteorologica indonesiana. Le autorità hanno dichiarato lo stato d'emergenza per tre giorni.