Minibus contro suv. Donna e bimbo italiani morti in un incidente in Scozia

Cinque persone, compreso un bambino di 4 anni, hanno perso la vita in Scozia in un incidente che ha coinvolto un minibus sul quale viaggiavano turisti italiani, come scrive il Telegraph. Nella tarda serata di ieri, il veicolo si è scontrato con un’auto sull’autostrada A96 tra Huntly e Keith. Secondo il quotidiano, sul minibus viaggiavano 2 delle vittime, compreso il bambino.