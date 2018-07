Così l'Isis arriva sui barconi

Isis e Al Qaeda non sono scomparse e sono vicine all'Italia più di quanto si possa immaginare. Lo Stato Islamico, in particolare, nonostante le sconfitte subite tra Siria e Iraq, che di fatto hanno contribuito a far crollare in parte il sogno territoriale del Califfato, continua a vivere in molte aree, tra cui la Libia...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI