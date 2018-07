Atene in fiamme. Cinquanta morti e 150 feriti

Almeno 50 persone sono morte negli incendi che hanno devastato un'area intorno ad Atene. La maggior parte delle vittime è stata ritrovata all'interno delle loro abitazioni o auto a Mati, a 40 chilometri a nord-est della capitale. Ci sono 150 feriti, fra cui 16 bambini, di cui 11 in gravi condizioni. Alcuni dei corpi sono stati trovati in mare, dove probabilmente la gente è scappata per sfuggire alle fiamme.