Bambino prodigio si laurea a 11 anni

Mentre ad 11 anni i bambini "normali" stanno finendo la scuola primaria, William Maillis ha già finito l’università. È la storia di un bambino prodigio quella di William che nel 2016, alla tenera età di 9 anni, ha iniziato il suo percorso nell’università di San Pietroburgo, in Russia. "Non è stato facile per me, proprio come per gli altri studenti" ha dichiarato il ragazzino a WWLP, il network Western Massachusetts Breaking News.

L'11enne ha guadagnato la stima ed il rispetto dei suoi professori e compagni di classe. Anche la dottoressa Tonjua Williams, la presidentessa del St. Petersburg College, ha voluto rilasciare una dichiarazione alla CNN. Ha affermato di essere "totalmente affascinata da William e dal lavoro che ha svolto” ed ha aggiunto che il ragazzo “è estremamente brillante, molto aperto e collaborativo."

Anche i genitori di William si sono aperti ai giornali riguardo alle doti straordinarie del figlio. Raccontano a CNN che riusciva a fare calcoli matematici basici già dall’età dei due anni, e che all’età di quattro, già padroneggiava l'algebra. All'età di soli cinque anni uno psicologo dell’università di Ohio lo ha dichiarato un genio.

In un video il bambino prodigio rivela ai media i progetti futuri: "Voglio essere astrofisico, voglio dimostrare al mondo che Dio esiste attraverso la scienza". Ha in programma di continuare la sua formazione scolastica e completare il suo dottorato a 18 anni, età in cui normalmente si inizia l’università. "Ognuno di noi possiede dei doni da Dio, io sono stato dotato del dono della conoscenza" racconta nel video. E William frequenterà l’università di South Florida per realizzare questo sogno.