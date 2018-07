Spari in strada a Toronto, un morto e 14 feriti. Ucciso l'attentatore

Un uomo ha aperto il fuoco nel quartiere di Greektown, a Toronto, in Canada, nella notte, uccidendo una persona e ferendone altre 14. Anche l'attentatore è morto, ucciso durante uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. L'altra vittima è una giovane donna, ha detto il capo della polizia Mike Saunders, aggiungendo che è ancora presto per sapere le motivazioni dell'uomo. Una delle persone rimaste ferite, una ragazza, versa in condizioni critiche.