Si barrica nel market con 20 ostaggi e uccide una donna. Arrestato

Un uomo che si era barricato in un supermercato a Los Angeles in California e ha sparato, uccidendo una donna, è stato arrestato. Lo riferisce la polizia di Los Angeles. Il sospetto è stato coinvolto in una faida familiare: ha sparato alla nonna e a un'altra donna, ha riferito la polizia. Poi la fuga su un'auto e l'inseguimento con la polizia, prima di entrare in un supermercato "Trader Joe's", e "sparatorie che hanno coinvolto un agente". Il sindaco Eric Galletti ha detto che una donna è stata uccisa nel negozio. L'uomo si era barricato nel market con un numero imprecisato di persone. A seguire la vicenda, che ha tenuto in ansia il Paese, anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che aveva twittato che "stava osservando da vicino la presa di ostaggi a Los Angeles".

Fra le testimonianze sui momenti di terrore, quella di Devin Field, che ha descritto la scena in una serie di tweet: "Stavo camminando quando una macchina ha colpito un lampione cercando di sfuggire alla polizia di fronte all'ingresso, l'uomo armato è uscito dal veicolo e ha iniziato a sparare contro la polizia". Sempre secondo questo testimone l'uomo è andato nel retro del negozio e ha preso ostaggi, e gli impiegati sono passati dalle uscite di emergenza nella parte posteriore. "C'era sangue ovunque per terra, senza che nessuno sapesse da dove venisse", ha scritto descrivendo la scena.