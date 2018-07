I soccorritori guideranno oggi i restanti cinque membri della squadra di calcio giovanile fuori dalla grotta di Mae Sai dove sono rimasti intrappolati lo scorso 23 giugno a causa della pioggia nel Nord della Thaliandia. Lo ha detto ai giornalisti il responsabile dell'operazione di salvataggio. Quattro ragazzi e il loro allenatore di 25 anni "saranno estratti oggi (martedì)", ha detto il capo dei soccorritori, Narongsak Osottanakorn. Usciranno anche un medico e tre sommozzatori SEAL della Marina thailandese, che sono rimasti con il gruppo poco dopo essere stati bloccati su una sporgenza fangosa nella profondità del complesso di grotte di Tham Luang, ha aggiunto Narongsak. Finora otto ragazzi di età compresa tra i 12 e 16 anni sono stati portati fuori dalle grotte da una squadra di esperti sommozzatori, impegnati per due giorni.

La missione di salvataggio di ieri, che ha visto quattro ragazzi tirati fuori prima del tramonto e portati all'ospedale di Chiang Rai, ha richiesto circa nove ore. "Oggi (martedì) speriamo di essere più veloci", ha precisato Narongsak a riguardo della complessa e pericolosa operazione che comporta l'immersione attraverso camere strette e allagate. In precedenza, un responsabile sanitario aveva descritto le condizioni mentali e fisiche degli otto giovanissimi salvati "buone", aggiungendo che saranno tenuti in ospedale per circa una settimana.

I ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang, per uscire, "stanno facendo qualcosa che nessun bambino prima di loro aveva mai fatto". Lo ha dichiarato alla Bbc un membro del team internazionale dei soccorritori, Ivan Karadzic. "Non è assolutamente normale", ha sottolineato, "fare immersioni in grotta per bambini di 11 anni. Si stanno immergendo in un ambiente considerato estremamente pericoloso, in totale assenza di visibilità, l'unica luce è quella delle torce che indossano". Inoltre il rischio è elevato: "Avevamo ovviamente molta paura di ogni tipo di panico, poi ci sono i possibili malfunzionamenti delle apparecchiature che potete immaginare. Non riesco a definire quanto siano grandi questi piccoli bambini, sono ragazzi incredibilmente forti", ha concluso Karadzic.