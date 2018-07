Thailandia, il maltempo ritarda le operazioni di salvataggio dei ragazzini nella grotta

I quattro ragazzi salvati dopo essere stati intrappolati per due settimane nella grotta di Tham Luang sono in buone condizioni e al momento si trovano in ospedale. Lo ha riferito il ministro dell'Interno thailandese Anupong Paochinda ai media locali. Rimangono da recuperare gli altri otto ragazzi e il loro allenatore. Alle operazioni di soccorso, che sono riprese dopo uno stop dovuto al maltempo, partecipe lo stesso team di sub che ha estratto dalla caverna i primi quattro ragazzi.

Le operazioni sono state sospese alle 21 di ieri, ed era stato detto che sarebbero riprese alle 8 del mattino (le 3 di notte in Italia), ma così non è stato. Si è dovuto attendere che le condizioni del tempo fossero compatibili con una operazione complessa, che vede impegnati 90 subacquei, dei quali 50 sono stranieri. "Il livello dell'acqua è cresciuto da ieri, ma questo non pregiudica le operazioni di soccorso riprese questa mattina", ha dichiarato in conferenza stampa il governatore Narongsak Osatanakorn, responsabile dei soccorsi.

La squadra e l'allenatore: ecco chi sono - Quattro ragazzi sono già stati salvati ma rimangono da recuperare altri otto ragazzi e il loro coach Ake. Ma chi sono i giovani calciatori che tutto il mondo attende di vedere sani e salvi? Il più piccolo di loro è Chanin Vibulrungruang, ha 11 anni e il suo soprannome è 'Titan'. Ha iniziato a giocare a calcio a 7 anni, racconta la 'Bbc'. C'è poi Panumas Sangdee, 13 anni (soprannome 'Mig'), che in una lettera ai genitori ha scritto: "Tranquilli, i Navy Seals si stanno prendendo cura di me". E ancora Duganpet Promtep, 13 anni (soprannome Dom), il capitano della squadra dei 'Wild Boars' ('I cinghiali selvatici'); Somepong Jaiwong, 13 anni (detto 'Pong') che sogna di giocare un giorno con la nazionale thailandese; Mongkol Booneiam, 13 anni (per tutti 'Mark'), definito dai suoi professori un "ragazzo rispettoso e davvero buono"; Nattawut Takamrong, 14 anni (soprannome 'Tern'), che ha rassicurato i genitori, dicendo loro di non preoccuparsi. Ci sono poi Ekarat Wongsukchan, 14 anni (chiamato 'Bew'), che ha promesso alla madre che, una volta salvato, l'aiuterà nel negozio di famiglia; Adul Sam-on, 14 anni, appassionato anche di pallavolo, e Prajak Sutham, 15enne (soprannome 'Note'), descritto dai genitori come un "ragazzo tranquillo", come anche Pipat Pho, 15 anni (per tutti 'Nick'), il quale ha scritto una lettera ai suoi dicendo che, appena verrà salvato, vuole preparare del cibo sulla griglia. E infine i più grandi del gruppo, Pornchai Kamluang, 16 anni (soprannome 'Tee'), e Peerapat Sompiangjai, 17 anni (per tutti 'Night'), che festeggiava il compleanno nel giorno in cui sono rimasti intrappolati nella grotta. Quella mattina i genitori gli avevano detto che avrebbero aspettato il suo ritorno per fare festa tutti assieme. Con i 12 ragazzi c'è anche l'allenatore in seconda della squadra dei 'Cinghiali', Ekapol Chantawong (per tutti 'coach Ake'), 25 anni, che in una lettera consegnata ai soccorritori ha chiesto scusa per aver portato i ragazzi nella grotta.