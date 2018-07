Sub muore per salvare i calciatori intrappolati

È morto Saman Kunan, 38 anni, l'ex subacqueo della marina thailandese deceduto mentre tentava di salvare 12 ragazzi e l'allenatore di calcio bloccati nella grotta nel nord della Thailandia da ormai quasi due settimane. L'uomo è morto per la mancanza di aria nelle bombole mentre tornava dopo aver consegnato dei serbatoi di ossigeno nella caverna. "Non posso credere che sia successo" ha dichiarato alla CNN il sergente Anuram Kaewchano, amico di lunga data di Kunan. "Era molto in forma, si allenava tutti i giorni ed era un triatleta". "Le immersioni sono sempre piene di rischi" ha spiegato il capo della Marina, Aphakorn Yookongkaew. "Potrebbe essere svenuto, ma dobbiamo aspettare l'autopsia" ha aggiunto.

Mikko Paasi, un altro sub volontario impegnato in questa operazione di salvataggio ha dichiarato alla CNN che l'atmosfera è cambiata da quando la squadra di soccorso ha saputo della morte di Kunan. "Sicuramente ha avuto un grande effetto, ma andiamo avanti. Siamo tutti professionisti, quindi stiamo cercando di mettere questo avvenimento da parte ed evitare che accada di nuovo".

L'allarme sulla scomparsa dei 12 ragazzi era stato lanciato lo scorso 23 giugno quando i calciatori non erano rientrati da una gita dopo gli allenamenti. Erano entrati all'interno della grotta ma poi un nubifragio aveva allagato i tunnel stretti imprigionandoli nella caverna: a ritrovarli dopo nove giorni di ricerche due subacquei britannici. Da quel momento i soccorritori stanno esaminando tutti i modi possibili per recuperare i calciatori ma le difficoltà non sono poco e ad aggravare la situazione anche le condizioni meteo che nelle prossime ore dovrebbero peggiorare. Venerdì i livelli di ossigeno sono scesi al 15%, per questo è stato installato un tubo dell'aria all'interno della grotta in modo da garantire la circolazione dell'aria. Le condizioni restano difficilissime perché ogni immersione attraverso i tunnel sommersi e oscurati dura circa 11 ore tra andata e ritorno.