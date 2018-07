Thailandia, scoperto un cunicolo per salvare i ragazzi intrappolati

La scoperta di un pozzo d’accesso alla grotta, che si troverebbe a 150-200 metri dal luogo dove sono intrappolati i 13 ragazzi thailandesi, riaccende le speranze di poterli liberare al più presto. Il nuovo possibile ingresso, riferisce il sito thailandese Khaosod English, è stato trovato questa mattina da una delle pattuglie di polizia impegnate nella ricerca di accessi alternativi alla grotta. Il pozzo è largo circa un metro e profondo almeno 80-100 metri.

L’ispettore generale di polizia Suchart Teerasawat ha ordinato ai suoi uomini di esplorare il cunicolo per vedere se è in collegamento con la grotta. La speranza è che si tratti d una via alternativa per far uscire 1 12 ragazzini e il loro allenatore, bloccati sottoterra dal 23 giugno.