Uomo spara nella sede di un giornale in Maryland. Morti e feriti. Fermato un sospetto

Almeno 4 morti nella sparatoria avvenuta nella redazione del Capital Gazette ad Annapolis, in Maryland. Lo afferma la Cbs. L’emittente Foxnews fa riferimento a "diversi morti" citando informazioni diffuse dall’ufficio dello sceriffo. Una persona è stata fermata, ma non è esclusa la presenza di altre persone armate nell’area. «Una sola persona armata ha aperto il fuoco colpendo diverse persone, alcune sono morte - ha raccontato Phil Davis, giornalista del Capital Gazette, con una serie di tweet - L’uomo armato ha sparato attraverso la porta a vetri e ha aperto il fuoco su numerose persone. Non posso dire dire molto altro, non voglio fare riferimento esplicito a nessun morto ma è una situazione terribile. Non c’è niente di più spaventoso che ascoltare quando diverse persone vengono colpite, mentre tu ti trovi sotto ad un tavolo e senti che l’arma viene ricaricata».