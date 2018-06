Vince Salvini. I migranti vanno in Europa

I migranti a bordo della nave Lifeline saranno riparti tra più paesi europei. Al momento si parla di Italia, Malta, Francia e Portogallo. Ma anche Germania, Olanda e Spagna potrebbero decidere di fare la loro parte. Una svolta quasi insperata e una vittoria del governo italiano nella vicenda che ha coinvolto la Ong tedesca. Il porto di attracco sarà quello di Malta e il governo dell' isola ha fatto sapere che i negoziati in corso stanno portando a un accordo 'ad hoc' proprio per la redistribuzione.

«Questo è un importante risultato del governo Conte che segna il cambiamento della gestione migranti per tutti i paesi europei- affermano in una nota congiunta i capigruppo di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli - Il rispetto della nostra proposta sull'immigrazione è una svolta: chi sbarca sulle coste italiane sbarca in Europa, le responsabilità devono essere equamente distribuite secondo il principio della cooperazione ed è fondamentale che nella gestione dell'accoglienza siano osservate le quote per ciascun Paese. A partire da oggi, l'azione di Conte garantisce all'Italia di non essere più lasciata da sola»...

