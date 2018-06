La nave Lifeline carica di migranti chiede di entrare a Malta e attacca la Germania che non ha dato ancora il via libera alla ripartizione delle quote. "Tre persone sono nella nostra infermeria, hanno bisogno di cure intensive, gli altri soffrono quasi tutti il mal di mare. Ora il tempo è peggiorato. Abbiamo chiesto a Malta se possiamo cercare protezione in una baia - finora nessuna risposta. Perché?". Poi l'attacco diretto a Horst Seehofer, il ministro dell'interno tedesco che non ha dato l'ok alla partecipazione della Germania alla ripartizione dei 234 migranti a bordo. "Sembra che manchi solamente il suo ok... sarà responsabile quando ci saranno dei morti".

Vor 1 Tag kamen die Eilmeldungen, dass wir auf Malta einlaufen dürfen, aber wir haben noch immer keine Genehmigung.

Wir fragen nun, ob wir uns wenigstens vor den hohen Wellen & dem starken Wind vor der maltesischen Küste schützen dürfen. Sehr viele sind seekrank.