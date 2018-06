Bisogna "scindere" il concetto di "porto sicuro di sbarco" da quello di "Stato competente ad esaminare le richieste di asilo". È uno dei concetti chiave della proposta italiana sulle migrazioni presentata ai colleghi europei dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte al vertice informale dei 16 leader Ue a Bruxelles. "L’obbligo di salvataggio - ha spiegato Conte, che ha parlato per primo - non può diventare obbligo di processare domande per conto di tutti". In pratica, secondo il premier occorre stabilire che esiste una "responsabilità comune tra gli Stati membri dell’Ue sui naufraghi in mare. Non può ricadere tutto sui Paesi di primo arrivo". Per il premier occorre "superare il concetto di attraversamento illegale per le persone soccorse in mare e portate a terra" a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.

Sul tavolo del vertice Ue anche la creazione di centri di protezione internazionale nei Paesi di transito dei migranti, per valutare le richieste di asilo e offrire assistenza giuridica ai migranti, anche al fine di rimpatri volontari. "A questo scopo - spiega il premier italiano - l'Ue deve lavorare con l’Unhcr e l’Oim. È urgente - dichiara - rifinanziare il Trust Fund Ue-Africa (che ha attualmente uno scoperto complessivo di 500 milioni di euro), che incide anche sul contrasto all’immigrazione illegale alla frontiera tra Libia e Niger".