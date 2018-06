Europa in alto mare, Macron insulta ancora l'Italia e Salvini perde la pazienza

La questione migranti ormai è al centro dell'agenda europea. Emmanuel Macron bacchetta ancora l'Italia e, durante la conferenza stampa a Parigi con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez evoca sanzioni finanziarie verso i paesi dell’Ue che rifiutano di accogliere migranti. "Non si possono avere paesi che beneficiano massicciamente della solidarietà dell’Ue e che rivendicano massicciamente il loro egoismo nazionale quando si tratta dei soggetti migratori" tuona il presidente francese furioso con l'Italia per il caso Lifeline e per la chiusura dei porti.

Pronta la risposta del ministro dell'Interno Matteo Salvini che definisce Macron "arrogante" mentre snocciola dati: "650mila sbarchi in 4 anni, 430mila domande presentate in Italia, 170mila presunti profughi a oggi ospitati in alberghi, caserme e appartamenti per una spesa superiore a 5 miliardi di euro. Se per l’arrogante presidente Macron questo non è un problema, lo invitiamo a smetterla con gli insulti e a dimostrare la generosità con i fatti aprendo i tanti porti francesi e smettendo di respingere donne, bambini e uomini a Ventimiglia. Se l’arroganza francese pensa di trasformare l’Italia nel campo profughi di tutt’Europa, magari dando qualche euro di mancia, ha totalmente sbagliato a capire".

Sulla questione interviene anche l'altro vicepremier Luigi Di Maio che su Facebook pubblica un post contro il presidente francese: "Le dichiarazioni di Macron sul fatto che in Italia non esista una crisi migratoria dimostrano come sia completamente fuori dalla realtà. Evidentemente i governi italiani precedenti gli avevano raccontato che il problema non esisteva, forse per far continuare indisturbato il business dell’immigrazione".