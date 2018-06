Salvini contro Malta: "Accolga Lifeline"

La nave con i migranti salvati ieri mattina continua la sua navigazione. I volontari della Ong tedesca Lifeline procedono in attesa che la situazione si risolva presto ma il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha minacciato di sequestrare e arrestare se dovessero approdare in un porto italiano, hanno dato aiuto ad un altro gommone in difficoltà incontrato lungo la rotta.

Stamattina il ministro dell'Interno su Facebook ha ribadito: "La nave fuorilegge Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico illegale di 239 immigrati. Per la sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto che Malta apra finalmente i suoi porti". E ha aggiunto: "Chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata, ed il suo equipaggio fermato. Mai più in mare a trafficare, mai più in Italia. Sento il Popolo vicino, grazie per l'affetto!".

La risposta del governo maltese non è tardata ad arrivare: "Malgrado la retorica di Salvini, né la Lifeline né il coordinamento di Roma hanno trasmesso a Malta una richiesta formale di accogliere la nave". E all'accusa del governo italiano che la nave batte illegalmente bandiera olandese, la Lifeline ha pubblicato su Twitter copia dei documenti che proverebbero la regolare iscrizione al registro navale olandese che risulta anche all'Imo, l'autorità marittima internazionale.

Qualche ora dopo è arrivato il comunicato del governo italiano: "La capitaneria ha chiesto ufficialmente a Malta di far attraccare Lifeline". "Se è nelle sue acque, Malta non può evitare di assumersi la responsabilità che è prima di tutto umanitaria" afferma il ministro delle Infrastrutture.