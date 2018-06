Un uomo armato ha preso in ostaggio almeno due persone a Parigi nel X arrondissement, nella sede di Mixicom, un'agenzia pubblicitaria di rue des Petites-Ecuries, ed è in corso una vasta operazione di polizia. Lo riportano i media francesi. L'emittente Bfmtv scrive che, stando ai primi elementi dell'indagine, al momento non risulta uno sfondo terroristico. Secondo LeParisien.fr, l'individuo ha dichiarato di essere armato di una bomba e di un'arma da pugno e ha chiesto di contattare l'ambasciata dell'Iran per "consegnare un testo al governo francese".

Una donna incinta, che era probabilmente fra gli ostaggi, è riuscita ad uscire ed è stata affidata alle cure dei soccorsi.Non ci sono conferme sul numero di persone ancora in ostaggio dell'uomo, a quanto pare uno squilibrato, che ha dichiarato di detenere tre persone.