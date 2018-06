È morto suicida lo chef giramondo Anthony Bourdain, la compagna Asia Argento: "Sono devastata"

La notizia shock è arrivata poco dopo le 13. Lo chef statunitense Anthony Bourdain è stato trovato morto in una camera d’albergo di Kaysersberg, vicino a Strasburgo, in Francia. Il celebre re delle cucine e star della Cnn, 61 anni, si è impiccato. A confermare la notizia, diramata dalla Cnn, la procura francese, spiegando che non vi è motivo di sospettare di altri motivi della morte. «È con straordinaria tristezza che possiamo confermare la morte del nostro amico e collega», ha dichiarato Cnn. «Il suo amore per le grandi avventure, i nuovi amici, il cibo e il vino buono e le straordinarie storie dal mondo lo rendevano un narratore unico. I suoi talenti non hanno mai smesso di stupirci e ci mancherà molto», ha dichiarato ancora la testata americana. Bourdain si trovava in Francia per lavorare a una nuova puntata della serie Parts Unknown. A trovarlo senza vita è stato, in mattinata, il suo amico Eric Ripert, chef francese. Bourdain aveva trovato una sua chiave di approccio alla cucina, e girava il mondo per mostrare in tv cibi e culture diverse.

In una puntata di un suo programma ospitò anche Barack Obama, cenando con lui ad Hanoi, in Vietnam. Bourdain aveva da mesi una relazione sentimentale con l’attrice italiana Asia Argento, che aveva sostenuto nella sue denunce contro il produttore di Hollywood Harvey Weinstein, accusato di averla violentata. I due si erano conosciuti proprio sul set di "Parts Unknow", del quale la Argento aveva curato la regia di una puntata. Circa un mese fa aveva parlato a ’Peoplè della loro relazione a distanza, spiegando di voler cercare di trascorrere con lei «il maggior tempo possibile», salendo su un aereo anche più frequentemente di quanto già non dovesse fare per lavoro. Asia Argento, appena entrata nel cast di "X Factor" come giudice, ha affidato il suo dolore a un tweet: "Anthony ha dato tutto se stesso in ogni cosa faceva. Il suo spirito brillante e senza paura ha toccato e ispirato molti, e la sua generosità non conosceva limiti. Era il mio amore, la mia roccia, la mia protezione. Sono più che devastata. I miei pensieri vanno alla sua famiglia - conclude l'attrice - e vi chiederei di rispettare la loro privacy e la mia".