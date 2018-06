Melania dà forfait, Trump da solo al G7 e da Kim Jong-un

Melania Trump si rifiuta di accompagnare il marito ai prossimi summit. È la portavoce della first lady Stephanie Grisham ad annunciare la decisione della moglie del Presidente degli Stati Uniti che andrà da solo al summit del G7 previsto in Québec nel fine settimana e all'incontro con il leader della Corea del Nord a Singapore il prossimo 12 giugno.

Una decisione inaspettata e una novità rispetto all'anno scorso quando invece la moglie del presidente Usa fece il suo debutto al summit internazionale in Italia e al forum dei paesi industrializzati e in via di sviluppo del G20 in Germania. In occasione di eventi importanti come riunioni con i leader mondiali, il presidente e la first lady devono essere visti insieme ma nonostante ciò Melania stavolta si è tirata indietro: la decisione sarebbe scattata venerdì scorso quando Trump è andato al ritiro di Camp David per il fine settimana con le sue figlie, il figlio maggiore ed il genero. I due sposi non hanno fatto un'apparizione insieme e pubblica da prima del ricovero di cinque giorni della signora Trump a metà maggio per il trattamento di una malattia ai reni che il portavoce della Casa Bianca ha descritto come benigna.

Il "Boston Globe" riporta solo le dichiarazioni della portavoce della first lady: ''Lei non sarà presente al G-7 e non andrà a Singapore in questo momento''. Si tratta del primo summit dei leader di due paesi che sono ancora formalmente in guerra, la cui enorme importanza e portata storica richiederebbe invece la presenza di entrambi.