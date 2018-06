L'ambasciatore italiano in Tunisia, Lorenzo Fanara, è stato convocato al ministero degli Esteri tunisino dove il governo gli ha comunicato "'de visu' la profonda sorpresa per le dichiarazioni" del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, "che non riflettono il livello di cooperazione tra i due Paesi nella lotta all'immigrazione irregolare". La pietra dello scandalo sono le parole pronunciate da Salvini domenica, ovvero che la Sicilia non può essere il campo profughi dell'Ue e che "la Tunisia è un paese libero e democratico, ma spesso e volentieri esporta galeotti".

La Tunisia ha espresso "profondo stupore" per le parole del vicepremier, si legge in una nota del ministero degli Esteri tunisino che sottolinea la preoccupazione di Tunisi di "comunicare con il nuovo governo italiano per promuovere la cooperazione, le relazioni amichevoli e strategiche tra i due Paesi".