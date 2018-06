Crea il panico nella cattedrale di Berlino, poliziotto gli spara alle gambe

Panico nel Duomo di Berlino, dove un agente ha ferito con un colpo d'arma da fuoco un "esagitato" armato di coltello, colpendolo alla gamba, tra il terrore di un centinaio di fedeli. Anche un agente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Per più di due ore si è pensato ad un nuovo attentato, ma le autorità hanno poi escluso motivazioni terroristiche.

"Intorno alle 16:00 la polizia è intervenuta a causa di una persona che ha causato dei problemi e in seguito un agente ha usato la sua arma di servizio", ha comunicato un portavoce della polizia all'agenzia France Press. Il portavoce ha confermato che l'uomo, "un cittadino austriaco di 53 anni, è stato colpito alla gamba dopo aver seminato il panico nella cattedrale brandendo un coltello. Secondo testimoni citati dai media tedeschi, l'uomo appariva in stato confusionale. La zona è stata immediatamente isolata e testimoni oculari hanno postato un video in cui si vede un forte dispiegamento di agenti, pesantemente armati.

La polizia berlinese ha diffuso un comunicato chiedendo di "evitare speculazioni". I dintorni della chiesa sono pattugliati da agenti con armi semiautomatiche mentre diverse persone hanno ricevuto assistenza psicologica sul posto. La cattedrale luterana di Berlino si trova nel centro della capitale, nella famosa Isola dei Musei, non lontano dalla Unter den Linden e dal quartiere di Alexanderplatz, molto frequentato la domenica pomeriggio, anche da turisti. Il Duomo fu costruito tra il 1894 e il 1905 sotto il regno dell'imperatore Guglielmo II, che fu anche governatore supremo della Chiesa evangelica di Prussia. Migliaia di persone ogni giorni visitano il luogo sacro o si riuniscono nei pressi.