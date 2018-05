Bomba in un ristorante indiano, 15 feriti. Tre sono gravi

Un ordigno improvvisato è esploso in un ristorante a Mississauga, in Ontario, ferendo 15 persone. I responsabili, ha fatto sapere la polizia, sono due uomini, che sono attualmente ricercati. La loro immagine è stata diffusa dalla polizia e quindi dai media canadesi, grazie a un fotogramma delle telecamere di sorveglianza, in cui entrambi hanno il volto coperto. I paramedici che sono intervenuti sul luogo dell'esplosione al Bombay Bhel Restaurant hanno poi riferito che tre feriti sono in condizioni critiche. Gli altri hanno riportato ferite lievi e superficiali. Le indagini proseguono.