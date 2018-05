Si è concluso con una festa per 200 invitati, solo i parenti e gli amici più stretti, a Frogmore House, il royal wedding, il matrimonio dell'anno tra il principe Harry e l'attrice americana, Meghan Markle.

Ospiti del principe Carlo, in una residenza del XVII secolo sui terreni del castello di Windsor, gli invitati dei duchi di Sussex si sono intrattenuti fino a tarda notte, in una serata che si è conclusa con i fuochi d'artificio.

Molto attento a tutelare la sua privacy, il principe Harry per l'ultimo atto della giornata ha tenuto lontana la stampa. Le ultime foto pubbliche degli sposi sono state quelle scattate all'uscita dal castello di Windsor per andare al ricevimento.

Mozzafiato l'abito di lei, disegnato da Stella McCartney: senza maniche, spalle e schiena scoperta, collo all'americana, Meghan e' uscita mano nella mano con il marito dal castello, con l'abito bianco immacolato in crepe di seta. Aveva al dito un'enorme acqua marina, un anello appartenuto a Lady Diana, regalo del marito. Harry ha aperto alla moglie lo sportello di una Jaguar azzurro metallizzato e, guidando lui stesso, si è diretto con la sua nuova sposa a Frogmore House, il 'casino' con un giardino spettacolare che i Reali utilizzano spesso per le feste private.

Kensington Palace ha tenuto a far sapere che la Jaguar, modello E Concept Zero, originariamente prodotta nel 1968, è stata convertita in energia elettrica per poter scorrazzare in maniera ecologica sui prati della tenuta reale. Oggi gli sposi, che hanno trascorso la notte al castello di Windsor, salutati la regina Elisabetta II e il principe Filippo, rientreranno a Kensington Palace.

Un piccolo contrattempo ha caratterizzato l'inizio serata di George Clooney e sua moglie Amal. Diretti al party serale super-esclusivo dei neo-sposi, Harry e Meghan, sono stati bloccati una decina di minuti sabato sera all'esterno dei cancelli di Frogmore House. La berlina, un'Audi S5, è stata bloccata una decina di minuti all'ingresso perché - scrive il Daily Mail - evidentemente i poliziotti incaricati di far entrare gli ospiti, non hanno riconosciuto la coppia di celebrities. George Clooney e Amal, seduti sul retro dell'auto, hanno a lungo gesticolato parlando con gli agenti.

La luna di miele dovrebbe essere in Namibia o Botswana, dove tra l'altro la coppia ha trascorso il primo week-end d'amore, subito dopo essersi conosciuti. Non prima però di aver dato il via ai loro impegni ufficiali: martedì, Harry e Meghan parteciperanno a un ricevimento a Buckingham Palace con Carlo e Camilla e il resto della Famiglia Reale per celebrare il 70esimo compleanno del principe del Galles ed erede al trono.