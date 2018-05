È il giorno di Harry e Meghan, in migliaia a Windsor per le nozze reali

Conto alla rovescia per il royal wedding al Castello di Windsor. Mentre la cittadina si è trasformata in una vera e propria fortezza e in migliaia hanno affollato le strade per l'evento, la Regina Elisabetta II ha nominato ufficialmente gli sposi, Harry e Meghan Markle duca e duchessa di Sussex. Intanto gli ospiti vip entrano in chiesa: non essendo un matrimonio di Stato non è mai stata resa nota la lista ufficiale degli invitati ma è certo che non ci sarà la famiglia Obama che invece il principe Harry avrebbe voluto invitare.

Ieri, alla vigilia della cerimonia, la madre della futura sposa incontra la regina Elisabetta II per la prima volta al castello di Windsor, luogo delle nozze. Giovedì ha incontrato Carlo e la moglie Camilla, e per il tè con la regina sarà raggiunta dalla figlia e dal futuro genero. Nelle settimane che hanno preceduto il matrimonio, gli organizzatori hanno dovuto gestire vari "imprevisti" legati alla famiglia di Meghan Markle. Secondo il Daily Mirror, una situazione cui lo staff del palazzo si riferisce come 'Markle Debacle'. Lo stesso palazzo reale è stato criticato per la gestione. "Kensington Palace ha sbagliato il colpo con l'intera famiglia", secondo il biografo reale Penny Junor, che ha aggiunto: "I parenti sono diventati una storia più grande dell'evento in sé".

Tuttavia, nonostante il percorso "accidentato" che l'ha portata alla vigilia del suo matrimonio, l'americana è arrivata ieri sorridente alle prove generali, comprensive di marcia militare e sfilata davanti alla folla dopo la cerimonia. La coppia è comparsa per alcuni minuti, sorprendendo le persone che erano raccolte nell'area. Intanto, la Violet Bakery di East London si è dedicata alla torta nuziale con limoni e fiori di sambuco, che secondo Kensington Palace sarà presentata su una "installazione" speciale. Gli ingredienti della torta, che sarà assemblata a Windsor nel giorno del matrimonio, includono 200 limoni di Amalfi, 500 uova e 10 bottiglie di cordiale al sambuco. Restano invece segretissimi i dettagli sul vestito che sarà indossato dalla sposa. Madre e figlia hanno in programma di trascorrere insieme la notte al Cliveden House Hotel, a circa mezz'ora di auto dal castello di Windsor. Harry starà invece con il fratello, il principe William, al vicino Coworth Park hotel.

La zona dove si svolgerà a breve la cerimonia è stata trasformata per l'occasione in una sorta di fortezza dalle forze di sicurezza. Ogni nicchia e fessura è stata controllata e ogni possibile misura di sicurezza applicata, per garantire la sicurezza della coppia reale e delle decine di migliaia di spettatori che si riverseranno nelle strade. Le previsioni meteo hanno pronosticato cielo sereno e temperatura temperata per sabato, e un'altra buona notizia per la famiglia è arrivata quando è stato annunciato che il nonno 96enne di Harry e William, il principe Filippo, nonostante i recenti guai di salute sarà presente alla cerimonia.