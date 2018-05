Sparatoria in una scuola in Texas, arrestato l'assaltatore

Sparatoria e 8 morti in un liceo a Santa Fe, a sud-est di Houston, nel Texas dove è intervenuta la polizia ed ha arrestato un uomo. "Questa mattina si è verificato un incidente nella scuola superiore che ha coinvolto un uomo armato che ha sparato. Il distretto ha avviato un blocco alla scuola superiore e invieremo ulteriori informazioni non appena disponibili", ha scritto la scuola sul proprio sito. Alcuni testimoni hanno segnalato la presenza di feriti al liceo dov'è scattato l’allarme per una sparatoria. I morti sarebbero almeno 8, mentre il killer è stato fermato.