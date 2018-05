Meghan Markle all'altare con il principe Carlo

Sarà Carlo d'Inghilterra ad accompagnare la quasi nuora Meghan Markle lungo il corridoio "Quiré" della cappella di San Giorgio, domani mattina, e ad affidarla al figlio Harry. L’annuncio è ufficiale ed è arrivato dalla corte inglese. Il principe di Galles si dice “lieto di accogliere la nuora all’interno della famiglia in questo modo". Tradotto in parole semplici, cio’ significa che Meghan arriverà sola davanti alla cappella nella quale è sepolto (fra gli altri) Enrico VIII, quello che si sbarazzò di parte delle sei mogli, e che a metà navata potrà posare la manina (guantata?) sotto il braccio del suocero, sicuramente ben lieto di ricevere una botta di popolarità senza precedenti, lui che è ancora poco amato dai sudditi. La soluzione accontenta tutti, dopo che il padre della sposa, Thomas Markle, 73 anni, è incappato in uno scandalo vero: si è fatto fotografare in tutte le salse da un paparazzo dietro compenso (ricevuto) di 120.000 euro.

La futura moglie dell’adorabile Harry deve essere stata vicina ad una crisi di nervi, dal momento che la sorellastra ed il fratellastro vomitavano veleno nei suoi confronti mentre il padre la tradiva pubblicamente, salvo poi scusarsi. A Fleet street arrivavano le scommesse ricevute dalle agenzie specializzate: sarà la madre di lei, Doria Ragland, ad accompagnare Meghan, come fece la regina Vittoria con la figlia Beatrice, dopo la morte dell’amato principe Albert? Oppure sarà William ad accompagnare la sposa? Alla fine la soluzione migliore è arrivata ufficialmente. Carlo farà la sua brava azione ma attenzione, riceverà una dose inattesa e graditissima di popolarità, ponendosi al centro della scena insieme agli sposi più amati del momento. Neanche trenta viaggi in Australia gli avrebbero garantito analoga visibilità.