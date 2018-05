Il principe Harry e la futura moglie Meghan Markle hanno scelto la schiera di paggetti e damigelle che accompagneranno la sposa all'altare. Il 19 maggio, nella Cappella di Saint George, il corteo nuziale sarà interamente formato da bambini: oltre ai nipotini "esperti" George e Charlotte, ci saranno i quattro figliocci degli sposi e i tre figli della migliore amica dell'ex attrice di Suits, Jessica Mulroney.

Stilista di Toronto ed esperta di abiti da sposa, Mulroney ha avuto un ruolo chiave nella pianificazione del matrimonio e ha aiutato la futura moglie di Harry dietro le quinte. Meghan è molto vicino alla famiglia di Mulroney e spesso va in vacanza con loro. Nell'ottobre 2016, quando la notizia della storia d'amore col principe trapelò sui giornali, lei e Harry si nascosero proprio a casa della famiglia della fidata amica. Harry adora i bambini ed ha chiesto a tre dei suoi figliocci di partecipare alla festa di nozze. Tra loro anche Jasper, il figlio del suo caro amico Mark Dyer, e naturalmente il principe George, che è un veterano nel ruolo dopo il matrimonio di Pippa Middleton lo scorso anno.



Per quel matrimonio, la principessa Kate si era messa a disposizione per prendersi cura della festa nuziale, e le fonti dicono che potrebbe essere in grado di dare una mano anche al matrimonio di Harry e Markle, dato che lascerà il neonato principe Luis a casa. "Kate non vede l'ora che arrivi il matrimonio, e mentre lei non ha un ruolo formale, è felice di aiutare con i bambini. Sta preparando George e Charlotte in modo che sappiano come comportarsi al meglio".



Spetterà ai bambini di corte mostrare ai loro nuovi amici americani come comportarsi durante un matrimonio reale. Le figliocce di Markle, le sorelle Remi (6 anni) e Rylan (7 anni), sono le figlie dei suoi amici intimi Benita e Darren Litt. Insieme a loro ci saranno i Mulroneys, e questo sarà il primo matrimonio reale a cui parteciperanno. Benita è una delle migliori amiche di Meghan e nel 2016, pochi mesi dopo aver incontrato Harry, trascorse il Natale con la sua famiglia. Non a caso chiama Remi e Rylan le sue "figliocce fantastiche".

La figlioccia di Harry, Florence Van Cutsem, la figlia dei suoi amici più stretti, Nicholas e Alice, sarà certamente stata avvertita dalla famosa cugina Grace Van Cutsem, soprannominata "la portatrice triste di bouquet" dopo essere stata fotografata coprendosi le orecchie imbronciata sul balcone di Buckingham Palace al matrimonio di William e Kate del 2011 a causa del rumore della folla. Zalie Warren, 2 anni appena, è la figlia di Jake Warren e sua moglie Zoe ed è l'invitata più giovane della festa nuziale.