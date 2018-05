Cresce di ora in ora il bilancio delle vittime negli scontri lungo la linea di demarcazione tra la Striscia di Gaza ed Israele, scoppiati oggi in vista del trasferimento dell'ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme prevista oggi pomeriggio.

Secondo il ministero della Salute palestinese, controllato dal gruppo islamista Hamas, il numero dei morti è salito a 37, mentre i feriti sono circa 1.700. Le proteste fanno parte delle manifestazioni della "Marcia del ritorno" che ha preso il via il 30 marzo scorso ed è proseguita per tutti i venerdi' successivi. Nel corso della giornata è prevista una escalation di tensione, dopo che la leadership palestinese ha invitato i cittadini di Striscia di Gaza e Cisgiordania a scendere in piazza.