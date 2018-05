Terrore a Parigi: uomo accoltella i passanti, un morto e 8 feriti. Ucciso dalla polizia

Terrore a Parigi dove un uomo armato di coltello ha ucciso un passante e ne ha feriti altri otto prima di essere ucciso dalla polizia. È successo in rue Monsigny e rue Saint-Augustin, nella zona dell'Opera, nel secondo Arrondissement.

