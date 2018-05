Londra violenta, 17enne ucciso e due giovani feriti a colpi di pistola

Ancora sangue nelle strade di Londra. A quanto riferisce la polizia, due adolescenti di 12 e 15 anni sono stati feriti a colpi d’arma da fuoco a due minuti di distanza l’uno dall’altro a Harrow, sobborgo della zona nord-ovest della città. Entrambi i ragazzi sono stati portati in ospedale, ma non si hanno ancora dettagli sulle loro condizioni. La polizia ha anche spiegato che al momento non sono stati effettuati arresti e che nessuna arma è stata recuperata. Ieri sera un 17enne era stato ucciso con un colpo di pistola nella zona Southwark.