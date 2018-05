Lo scandalo molestie paralizza in Nobel: quello per la letteratura non sarà assegnato

Il premio Nobel per la Letteratura 2018 non sarà assegnato quest'anno. È quanto ha deciso l'Accademia svedese, cioè l'organismo che designa di solito annualmente il vincitore del riconoscimento, spiegando che l'intenzione è di assegnarlo l'anno prossimo insieme al Nobel del 2019.

L'annuncio giunge dopo lo scandalo di accuse di aggressioni sessuali che ha travolto l'organizzazione, il più grande ad avere colpito il premio da quando ha cominciato a essere assegnato nel 1901. Tutto è cominciato a novembre scorso, quando 18 donne hanno accusato di aggressioni sessuali il fotografo francese Jean-Claude Arnault, che gestiva un progetto culturale finanziato dall'Accademia svedese ed è marito di un allora membro dell'Accademia stessa, la poetessa e scrittrice Katarina Frostenson. Diversi incidenti, ricorda la Bbc, sarebbero avvenuti in sedi di proprietà dell'Accademia, ma Arnault nega le accuse.

Successivamente l'organizzazione ha votato contro la rimozione della moglie di Arnault dal suo comitato, composto da 18 membri, il che ha scatenato un'ondata di dimissioni: a lasciare l'incarico, fra gli altri, anche la stessa Frostenson e la numero uno dell'Accademia, Sara Danius. Tecnicamente l'Accademia non prevede dimissioni, ma i membri possono smettere di partecipare alle attività dell'organizzazione.

Nello scandalo di Arnault sarebbe coinvolta anche la famiglia reale svedese: ad aprile scorso il giornale Svenska Dagbladet aveva riportato infatti le testimonianze di tre persone che hanno raccontato di avere assistito nel 2006 a un incidente, in cui il fotografo francese avrebbe palpeggiato a un evento dell'Accademia l'erede al trono di Svezia, la principessa Vittoria. Il giornale Expressen, inoltre, riportò una testimonianza secondo cui una collaboratrice della principessa avrebbe spintonato via il fotografo.

La casa reale svedese non ha mai commentato, ma ha diffuso una dichiarazione generale di sostegno alla campagna #MeToo, ricorda la Bbc.

Di solito il premio Nobel per la Letteratura viene assegnato a ottobre. Nell'esprimere il sostegno alla decisione dell'Accademia svedese, la Fondazione Nobel, cioè quella che gestisce i beni con i quali si finanziano i premi, ricorda che "in linea di principio il premio Nobel dovrebbe essere assegnato ogni anno, ma nella storia le decisioni sui Nobel sono state rinviate in diverse occasioni" e "una delle circostanze che potrebbero giustificare un'eccezione è quando all'interno di un'istituzione che assegna il premio si verifica una situazione così grave che la decisione sul premio stesso non verrebbe percepita come credibile". La Fondazione Nobel, scrive in una nota il presidente del suo board Carl-Henrik Heldin, "presume che l'Accademia svedese adesso concentrerà tutti i suoi sforzi sull'obiettivo di ripristinare la sua credibilità come istituzione che assegna premi e che l'Accademia riferirà quali azioni concrete vengono intraprese".