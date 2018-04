Il terzo royal baby è Louis Arthur Charles. Kate e William hanno scelto il nome del terzogenito: "Il Duca e la Duchessa di Cambridge - si legge sull'account Twitter di Kensington Palace - sono lieti di annunciare che hanno chiamato il loro figlio Louis Arthur Charles". "Il bambino - prosegue il tweet - sarà conosciuto come Sua Altezza Reale, principe Louis di Cambridge".

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ