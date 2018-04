Arrestati due ultrà romanisti per tentato omicidio

La polizia di Merseyside ha confermato l'arresto di due tifosi della Roma, di 25 e 26 anni, con l'accusa di tentato omicidio, dopo che un tifoso del Liverpool di 53 anni è stato gravemente ferito prima della partita di Champions League tra Liverpool e Roma. Lo hanno confermato le forze dell'ordine britanniche in una nota. La vittima, che avrebbe origini irlandesi, ha subito un grave trauma cranico. È stato portato al Centro neurologico di Walton, dove le sue condizioni sono state descritte come critiche.

Gli incidenti sono scoppiati circa un'ora prima dell'inizio della partita nei pressi dello stadio di Anfield Road, quando un gruppo di tifosi della Roma, che non erano vestiti con i colori del loro club, si è precipitato verso l'Albert Pub armati di cinture e martelli. In totale - riferisce la stampa britannica - la polizia ha fermato nove uomini per reati vari, fra cui possesso di armi offensive, possesso di droghe leggere, atti vandalici e ubriachezza.