Allerta terrorismo in Francia, evacuazione a Mont-Saint-Michel: caccia a un sospetto

Allarme rientrato dopo l'allarme rosso scattato in Francia, a Le Mont-Saint-Michel, isolotto nella Bretagna dove si trova il santuario dedicato a San Michele Arcangelo. Dopo l'evacuazione del sito con un importante dispiego di polizia e la caccia a un uomo sospetto giunto in mattinata con una navetta, il prefetto del dipartimento francese della Manica, Jean-Marc Sabathé ha rassicurato i cittadini: "Il sito di Mont-Saint-Michel ha riaperto al pubblico e non c'è più alcun rschio" ha dichiarato. Secondo alcuni testimoni l'uomo ricercato aveva espresso minacce e propositi inquietanti relativi a poliziotti e gendarmi ed era intenzionato a "uccidere la polizia",