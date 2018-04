Alta tensione in Siria. Usa-Russia a un passo dalla guerra

La bandiera del governo siriano è stata issata a Douma, l'ultima zona insorta vicino a Damasco, segnando per il regime di Bashar al-Assad la ripresa del controllo su "l'intera Ghouta orientale". Lo ha annunciato l'esercito russo. "Un evento importante per la storia della Repubblica araba di Siria si è verificato oggi: la bandiera del governo siriano è stata issata su un edificio nella città di Douma e segna il controllo di questo località e quindi della Ghouta orientale nella sua interezza", ha detto il generale russo Yevgeny Yevtushenko, citato dalle agenzie russe.

Nel frattempo il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno discusso della crisi in Siria in una conversazione telefonica. Secondo una fonte governativa turca, Erdogan e Trump si sarebbero "scambiati pareri sugli ultimi avvenimenti in Siria", ma non sono stati forniti ulteriori dettagli. La Casa Bianca ha in seguito confermato la telefonata e ha pubblicato una breve nota. I due leader si sono sentiti "per parlare della crisi siriana", si legge, e "hanno concordato di rimanere in stretto contatto sulla situazione". La telefonata segue l'avvertimento di Trump alla Russia sul possibile invio di missili in Siria. Il presidente americano accusa Mosca di sostenere il regime di Bashar al-Assad e di essere corresponsabile per il presunto attacco chimico sulla città siriana di Douma.