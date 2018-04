Lula si consegna alla polizia. Per lui prima notte in carcere

Prima notte in carcere per Luiz Inacio Lula da Silva, primo ex-presidente del Brasile in carcere per un crimine comune. Lula, uno dei politici più popolari al mondo, dovrà scontare una condanna a 12 anni di carcere. Sebbene i presidenti brasiliani della storia recente siano regolarmente finiti nei guai - imputati, fatti crollare da un colpo di stato e persino da un solo suicidio - Lula è stato il primo a essere condannato per corruzione e incarcerato. La sua nuova casa è una cella di circa 15 metri quadrati nella sede della polizia federale a Curitiba.