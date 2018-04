Nella tarda serata di ieri un elicottero SH 212 della nave Borsini, unità del dispositivo Mare Sicuro nel Mediterraneo centrale, è caduto in mare per cause in corso di accertamento. Uno dei cinque membri dell'equipaggio è morto. Si tratta dello specialista di volo Andrea Fazio, che, recuperato in stato di incoscienza, è deceduto a bordo della nave Borsini nel corso delle operazioni di rianimazione. Gli altri quattro sono in buone condizioni. I familiari del militare in servizio presso il 2° Gruppo Elicotteri di stanza a Catania sono stati avvertiti e vengono assistiti da personale specializzato per il supporto psicologico. Altre unità della Marina militare sono accorse in assistenza nella zona dell’ammaraggio.