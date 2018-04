Cose che succedono anche nelle migliori famiglie. Perfino in quelle reali. Sta facendo il giro del mondo il video che esemplifica in un episodio il difficile rapporto tra la regina di Spagna Letizia Ortiz, moglie di re Felipe VI, e la suocera, la regina emerita Sofia di Grecia. Tutto accade al termine della messa di Pasqua nella cattedrale di Palma di Maiorca. Alla fine della cerimonia la madre di re Felipe VI si avvicina alle due nipotine, la principessa Leonor e l'infanta Sofia erede al trono, si mette in posa chiedendo al fotografo ufficiale di casa reale, con un cenno del capo, di immortalarle.

Circostanza che non piace a Letizia che si mette davanti al fotografo per impedire la fotografia. In quegli attimi saettano sguardi di ghiaccio tra le due regine e la tensione è palpabile anche se anestetizzata come etichetta reale impone. A un certo punto la principessa Leonor leva il braccio che la nonna le aveva posto sulla spalla. Perplesso Juan Carlos, re Felipe prova a riportare l'ordine ma l'intervento non pare avere molta efficacia. Il video ha fatto il giro dei social dalla Spagna al resto del mondo.