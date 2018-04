Censurate le mammelle della lupa di Roma, bufera sulla tv iraniana

Il terzo canale della tv iraniana ha censurato ieri sera il logo della Roma in occasione della copertura della gara di Champions contro il Barcellona: offuscate le mammelle della lupa, simbolo della società giallorossa. Lo riporta la "BBC", che riporta anche alcune delle reazioni ironiche apparse a riguardo sul web. "In 3000 anni Remo e Romolo sono stati privati solo del latte materno ma la tv di Stato iraniana li ha privati anche del latte della lupa", ha scritto via Telegram Mehdi Rostampour, giornalista sportivo iraniano che vive in Danimarca.