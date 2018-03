Arnold Schwarzenegger è stato sottoposto a un intervento chirurgico a cuore aperto. È quanto riferisce Tmz, citando fonti vicine all'ex star di Hollywood secondo cui è ora in condizioni stabili.Il sito di gossip e celebrità ricostruisce la vicenda così: Schwarzenegger, 70 anni, si è recato nella clinica Cedars-Sinai di West Hollywood in California per la sostituzione di una valvola cardiaca; l'intervento era in qualche modo sperimentale e si sono verificate delle complicazioni, ma i medici erano preparati all'eventualità di fallimento della sostituzione della valvola quindi hanno rapidamente deciso che l'ex governatore della California aveva bisogno di un'operazione d'urgenza a cuore aperto. La testata riporta che l'intervento è durato diverse ore.

Non è la prima volta che Schwarzenegger - ex bodybuilder, star dei film d'azione ed ex governatore della California - finisce sotto i ferri per un'operazione al cuore. Nel 1997, riporta sempre Tmz, gli era stata sostituita una valvola aortica: allora i medici non ritenevano che si trattasse di una sostituzione necessaria, ma l'attore decise di sottoporsi alla procedura mentre era ancora giovane.

Ex star di 'Terminator' e 'Predator', ex Mister Universo, Schwarzenegger disse che la necessità di sostituire la valvola era dovuta a una condizione congenita e non all'uso di steroidi. Nel suo libro, dal titolo 'Total Recall: My Unbelievably True Life Story', rivelò che inizialmente aveva tenuto segreta quell'operazione alla moglie, Maria Shriver, dicendole che era in vacanza in Messico.

In un'intervista al programma '60 Minutes' su Cbs raccontò che il suo medico gli aveva detto che era "pazzo" quando gli disse che aveva intenzione di tenere l'operazione segreta alla moglie. "Mi disse 'Tua moglie è incinta, cosa vuol dire che non glielo dirai'?", raccontò Schwarzenegger. E proseguì: "Io gli dissi: Ecco il piano, farò l'operazione al cuore, tu la fai con discrezione, nessuno lo sa, la facciamo alle sei di mattina. Quattro giorni dopo sono fuori da qui e vado in Messico e dico a Maria che sono in vacanza, quando torno sarò abbronzato e nessuno saprà". Nato in Austria, poi bodybuilder, Schwarzenegger è stato governatore della California dal 2003 al 2011.