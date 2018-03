Broker italiano ucciso in Messico con due colpi di pistola alla testa

Un broker di 37 anni di Pavia, Alberto Villani, è stato trovato senza vita in Messico. A ucciderlo due colpi di pistola alla testa. Il suo cadavere è stato ritrovato a Tlaltizaplan, a circa 100 chilometri da Città del Messico, avvolto in un sacco di plastica. La notizia della tragedia, comunicata dalle autorità messicane ai funzionari dell’ambasciata italiana nella capitale messicana, è stata diffusa da La Provincia Pavese. Villani si trovava in Messico per lavoro. La sua compagna, Astrid Rodriguez, 28 anni, di El Salvador, ha spiegato che non aveva più avuto sue notizie dal 20 marzo scorso, quando era arrivato all'aeroporto di Città del Messico e aveva preso un taxi diretto verso l'albergo nella città di Cuatla. Poi nessun contatto fino al ritrovamento del corpo nello stato di Morelos, lo scorso 26 marzo. Resta il mistero sulle cause dell'esecuzione: accanto al cadavere è stato trovato un cartello con scritto 'Questo mi è successo per essere un ladro'.