Allerta rossa e regione dell'Isere blindata per ore, in Francia, al confine italiano, mentre le pattuglie di polizia e gendarmi hanno fatto scattare la ricerca serrata all'auto che ha cercato di investire un gruppo di 6-7 gendarmi che facevano jogging a Varces-Allieres-et-Risset. Qualche ora dopo l'uomo è stato fermato a Grenoble. La polizia nazionale sul suo profilo Twitter ha dato notizia del fermo di una persona durante un'operazione nella città, vicino a Varces-Allières-et-Risset dove è avvenuto l'attacco. L'auto era stata lanciata contro i militari che correvano vicino a una caserma, intorno alle 7.45, senza causare feriti. Il conducente del veicolo, che proveniva dalla direzione opposta al gruppo, ha gridato e poi ha puntato i militari che, gettandosi in un fosso, sono riusciti ad evitare l'investimento. Il sindaco del paese Jean-Luc Corbet aveva annunciato alla radio France Info che i bambini di tutte le scuole della zona erano confinati nelle classi e gli istituti - asili compresi - guardati a vista. Nessuno poteva entrare o uscire fino a nuovo ordine.